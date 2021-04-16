Байден назвал Путина "Клутиным". Видео курьеза

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "Клутиным".

Об этом говорится в расшифровке выступления Байдена по поводу санкций против России, опубликованной на сайте Белого дома. Он оговорился, но сразу же поправил себя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные – Путину – что Соединенные Штаты непоколебимы в нашей поддержке наших союзников и партнеров в Европе. В этом ключе я выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. И я настоятельно призывал его воздерживаться от любых военных действий", – сказал Байден.

Скрин сайта Белого дома

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.

Позднее стало известно, против каких именно россиян и российских компаний США ввели санкции.