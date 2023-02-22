Байден назвал 'большой ошибкой' решение России о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Глава Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сделанное накануне. Подобное решение со стороны государства-террориста ожидаемо не вызвало энтузиазма на Западе.

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Слова президента США передает агентство APNews. Журналисты обратились с этим вопросом к Байдену в момент, когда американский лидер прибыл в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки.

"Это большая ошибка", – коротко охарактеризовал он позицию Путина.

Напомним, что политолог Олег Маруховский оценил вероятные последствия для самой России от приостановки в участии "ядерного договора". По его словам, такое решение либо не будет исполнено, либо станет еще одним фактором разрушения российской экономики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Байден в Варшаве обратился к гражданам России. Американский президент понимает, как сильна в РФ государственная пропаганда, и попробовал разрушить ключевые мифы, навязанные "глубинному народу" Кремлем.

"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", – подчеркнул глава Белого дома.

Также Байден подтвердил, что Запад будет "стоять за демократию" и продолжат поддержку Украины. Он анонсировал введение новых санкций против Москвы.

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