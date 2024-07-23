Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины: кто будет заниматься этим вопросом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делегировал свои полномочия относительно закона о поддержке Украины, в том числе по конфискации активов России. Этим вопросом будут заниматься главы Министерства финансов и Государственного департамента США.

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Об этом сообщили на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля. Как говорится в заявлении, государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник сказал, что Байден выразил Блинкену ожидание, что работа ведомства по реализации нынешней внешней политики будет проходить "по полной" до конца срока действующей администрации.

"У нас еще осталась восьмая часть президентского срока, впереди много важной работы. И он ожидает, что наша команда будет продолжать сосредотачиваться на выполнении этой работы", – отметил Миллер.

21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнюю вице-президентку Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

Также Байден намекнул на то, что не собирается досрочно уходить в отставку после выхода из президентской гонки. Президент подчеркнул, что продолжит работать на своем посту "сегодня, завтра и каждый день" и будет делать это "каждый день, когда имеет честь быть президентом".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выздоравливает после COVID-19. Симптомы болезни почти исчезли.

Положительный тест у главы Штатов диагностировали, когда он должен был выступить на конференции в Лас-Вегасе. Глава Белого дома сразу на время самоизолировался в своей резиденции в Делавере.

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