Автомобили погрязли в грязи, разрушены мосты, повреждены суда: по Греции ударил мощный шторм 'Бора', есть погибшие. Фото и видео

Два человека погибли из-за проливных дождей и шквального ветра шторма Бора, повлекших за собой наводнения в Греции. Гибель произошла на острове Лемнос, известно о десятках пострадавших в других регионах страны.

Видео дня

В частности, более 30 см дождя выпало на острове Родос, который первым накрыл шторм Бора. На Лемносе наводнение повредило дороги и здания, а жителям острова посоветовали эвакуироваться из-за возможного разрушения дамбы, пишет BBC.

В Контиасе на Лемносе умерли два фермера – один из них получил смертельную травму, когда упал, а второго смыло потоками дождевой воды, когда он пытался освободить свой автомобиль, застрявший в грязи.

Также сообщается о массовых падениях деревьев и повреждениях инфраструктуры города Салоники.

На Родосе введен круглосуточный запрет на движение транспортных средств по улично-дорожной сети. Здесь ночью несколько человек попали в ловушку бурных вод после того, как дороги были затоплены.

Сейчас все дороги на острове непроездные, а в районе Каллитея-Фалираки разрушены мосты.

Мэр Родоса Александрос Колиадис обратился к правительству Греции с просьбой объявить на острове чрезвычайное положение.

В Салониках департамент гражданской защиты призвал жителей не покидать дома и ограничить свои передвижения по улицам из-за шквального ветра. Здесь его порывы достигали более 80 км/ч.

В настоящее время город частично обесточен из-за падения деревьев на провода электросетей. Отключение электроэнергии также повлекло задержки на железнодорожной линии Салоники-Афины.

Грузовое судно, пришвартованное в порту Салоник, снесло сильным ветром, что привело к столкновению с другим грузовым судном.

Дождь и шторм продолжатся на территории большей части страны в ближайшие часы, сообщила Национальная метеорологическая служба Греции. В частности, ожидается, что Бора накроет весь северный регион Эгейского моря, центральную Македонию, части Халкидики, префектуру Салоники, Иматию, Пьерию, Фессалию и Ларису.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад шторм "Берт" принес снег, дождь и сильные порывы ветра в Ирландию и Британию, что привело к нескольким погибшим. Ветры, достигавшие 120 км/ч, нанесли значительный ущерб прибрежным районам, что привело к закрытию железнодорожных линий, аэропортов, мостов и дорог.

А ураган "Милтон", накрывший Флориду в США, унес жизни по меньшей мере десяти человек и нанес масштабные разрушения побережью штата. Более 3 млн человек остались без света. Также был нанесен ущерб на 50 млрд долларов.