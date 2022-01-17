Астронавт NASA показал снимок горы Эверест, сделанный с МКС, и озадачил пользователей сети

Гора Эверест, расположенная в глубине Гималаев, имеет высоту 8 848 метров над уровнем моря, что делает ее самой высокой вершиной земного шара – выше ее только облака, да и то не все. Однако снимок Джомолунгмы, сделанный с борта Международной космической станции (МКС), озадачил пользователей сети.

Астронавт NASA Марк Ванде Хэй сфотографировал массивный горный хребет с МКС, находящейся на орбите Земли. Об этом пишет издание Daily Mail. На изображении, которым поделился Ванде Хэй, видны Гималаи, покрытые снегом и переплетающиеся с ландшафтом. Астронавт предложил пользователям найти на фото Джомолунгму.

"Мое новогоднее обещание – больше бывать на свежем воздухе. Ну, конечно, после того, как я приземлюсь. А сможете ли вы найти гору Эверест на этой фотографии?" – написал Ванде Хэй в Twitter.

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Многие пользователи поделились своими предположениями в комментариях к изображению. Среди них можно найти только несколько правильных ответов, а большинство фолловеров даже не пытались найти на фото Эверест, поскольку, по их словам, это почти невозможно.

Гора Эверест простирается через границы Китая и Непала, и впервые люди поднялись на нее в 1953 году – это были новозеландец сэр Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей. С тех пор покорить вершину стремятся альпинисты из разных стран мира.

Местные жители издавна чтили Гималайские горы как родину богов, и до 1900-х годов не поднимались на эти священные вершины. В Непале Эверест известен как Сагарматха, что переводится как "Богиня неба". А в Тибете гору называют Джомолунгма, что означает "Богиня-мать Вселенной".

С борта же МКС Гималаи выглядят как переплетенные между собой корни деревьев, расходящиеся в разные стороны.

И только если хорошенько вглядеться в снимок, то в центре изображения можно разглядеть гору Эверест.

Отметим, что Марк Ванде Хэй прибыл на МКС в апреле 2021 года вместе с двумя российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Трио стартовало на борту ракеты "Союз МС-18" 9 апреля, и Ванде Хэй присоединился к 65-й экспедиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на самом деле Эверест не является самой высокой вершиной Земли. Если измерение производить от основания к вершине или с учетом удаленности от земного ядра – Джомолунгма значительно уступает своим размерам двум другим горным массивам.