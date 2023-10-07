Армия обороны Израиля показала удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и ликвидации групп боевиков на лодках. Видео

Израильские военные продолжают спецоперацию, в ходе которой самолеты ВВС наносят удары по объектам террористов ХАМАС в секторе Газа. Также ЦАХАЛ продемонстрировал ликвидацию групп боевиков на лодках.

В настоящее время самолеты ВВС Израиля использовали более 16 тонн боеприпасов. Об этом сообщает издание The Times of Israel's, а видео опубликовал его корреспондент Эммануэль Фабиан.

По данным военных, ВМС Израиля уничтожили десятки палестинских террористов, пытавшихся проникнуть в Израиль сегодня утром.

"Силы провели морское преследование и уничтожили десятки террористов после того, как они попытались проникнуть на территорию Израиля", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Видео дня

В частности, солдаты открыли огонь по террористам и помешали десяткам из них, а также двум резиновым лодкам и еще двум судам.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа отважились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых глумятся боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.