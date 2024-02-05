Армия Израиля уничтожила в секторе Газа 75% батальонов ХАМАС, – Нетаньяху

За четыре месяца войны в секторе Газа Армия обороны Израиля уничтожила большую часть живой силы ХАМАС в секторе Газа – уже ликвидировано 75% батальонов этой террористической группировки. Также ЦАХАЛ продолжает разрушать сеть тоннелей ХАМАС.

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Об этом сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед солдатами, сообщило издание The Times of Israel. Он заявил, что "нет замены полной победе" Израиля.

Общаясь с танкистами батальона 8104 в Латруне, Нетаньяху сказал, что ЦАХАЛ разбил 18 из 24 батальонов и активно уничтожает оставшиеся силы ХАМАСа. Он также добавил, что Израиль продолжает разрушать сеть туннелей боевиков.

"Мы на пути к полной победе, и я хочу сказать вам, что мы преданы этому и не сдадимся. Мы не прекратим войну, не достигнув этой цели полной победы, которая восстановит безопасность как на юге, так и на севере", – сказал Нетаньяху, при этом не объяснив, что означает полная победа

По его словам, если Израиль не достигнет полной победы, новая резня является "лишь вопросом времени", и Хезболла и другие террористические группы перевернут регион.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выводить войска из сектора Газа. Иерусалим не согласится на соглашение для освобождения заложников "любой ценой".

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль вывел с севера Газы одну из четырех дивизий на период переподготовки и сосредоточил свои действия на юге и в центре сектора. В то же время , Цахал начал новое большое наступление на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

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