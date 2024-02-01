'Мы не согласимся на соглашение о заложниках 'любой ценой': Нетаньяху назвал красные линии, которые он не пересечет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выводить войска из сектора Газа. Иерусалим не согласится на соглашение для освобождения заложников "любой ценой".

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По словам главы правительства, у Израиля есть свои красные линии. В частности, страна не согласится окончить войну, пока все террористы ХАМАС не будут уничтожены, сказал Нетаньяху в среду, 31 января. Его слова процитировало издание The Times of Israel.

"Мы работаем над созданием других рамок для освобождения наших пленников, но я подчеркиваю – не любой ценой. У нас есть красные линии, в том числе: мы не закончим войну, мы не выведем ЦАХАЛ из сектор Газа, мы не освободим тысячи террористов", – заявил премьер.

Он добавил, что помимо работы по освобождению заложников, Израиль работает над достижением других своих целей в войне – полной ликвидации ХАМАС и "обеспечения того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозу".

"Мы работаем над всеми тремя из них вместе и не откажемся ни от одного", – сказал Нетаньяху.

28 января в Париже состоялись переговоры по заключению соглашения для освобождения заложников между Израилем и ХАМАС. В Иерусалиме сказали, что переговоры были "конструктивными", но в позициях сторон есть существенные разногласия.

Представитель боевиков ХАМАС заявил, что группировка уже получила и изучает предложение, предусматривающее прекращение конфликта в Газе и освобождение заложников.

Как известно, Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы провести обмен заложниками. Предложение включает вывод израильских войск из основных населенных пунктов Газы и постепенное возвращение палестинцев в северную часть сектора, откуда им было приказано эвакуироваться.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава израильского правительства отверг идею Белого дома о создании двух государств для урегулирования конфликта.

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