Армия Израиля начала новое большое наступление на юге сектора Газа: что происходит

ЦАХАЛ начал новое большое наступление на юге сектора Газа в районе Хан-Юниса. Наступательная операция началась 21 января с серии авиа-ударов по объектам ХАМАС в этом районе, в ней принимают участие четыре бригады под руководством 98-й дивизии.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание отмечает, что армия обороны Израиля посредством нового удара стремится уничтожить военную базу ХАМАС в районе Хан-Юниса.

За сутки ЦАХАЛ ликвидировал около 50 боевиков ХАМАС, в том числе нескольких командиров. Израильтяне оцепили Хан-Юнис и наносят удары по расположенным там объектам ХАМАС.

Наступление, вероятно, продлится еще несколько дней и будет включать в себя рейды ЦАХАЛа на ключевые опорные пункты боевиков, аванпосты и инфраструктуру ХАМАС в этом районе.

Ситуация усугубляется тем, что в Хан-Юнисе, в отличие от большинства районов северной части Газы, скрывается очень много мирных жителей. В ЦАХАЛе заявили, что им известно о местах, где находятся гражданские лица, а также о больницах, и они будут пытаться не наносить им вреда во время военных действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль вывел с севера Газа одну из четырех дивизий на период переподготовки и сосредоточил свои действия на юге и в центре сектора. Выведение дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ по продолжительной войне против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

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