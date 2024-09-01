Армения заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях: Пашинян намекнул, что это только начало

Правительство Армении приняло решение о заморозке участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, на данном этапе этого решения достаточно.

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В то же время он намекнул, что в будущем могут быть приняты дополнительные решения. Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из ОДКБ, сообщает "Арменпресс".

Пашинян отметил, что на данном этапе Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Премьер-министр подчеркнул, что в данный момент Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не значит, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент.

При этом глава правительства добавил, что не может сказать, когда Армения полностью выйдет из ОДКБ.

"Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на данном этапе. Могут быть обсуждения, один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но надо еще посмотреть, у кого какие оценочные полномочия", – заявил Пашинян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что больше никогда не посетит Беларусь. По его словам, ни он, ни один другой официальный представитель Армении не поедет в Беларусь, пока ее возглавляет Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ. Однако впоследствии в МИД Армении пытались упростить это заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в МИД Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров.

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