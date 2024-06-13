Пашинян после обещания выйти из ОДКБ резко выступил против Лукашенко и заявил, что никогда не поедет в Беларусь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее высказался о выходе Армении из ОДКБ, заявил, что больше никогда не посетит Беларусь. По его словам, ни он, ни один другой официальный представитель Армении не поедет в Беларусь, пока ее возглавляет Александр Лукашенко.

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Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает News.am. Обсуждая сложные отношения между Арменией и ОДКБ, Пашинян напомнил о заявлении лидера Белоруссии.

"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?" – заявил Пашинян.

В то же время, он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС он в определенной степени будет вынужден сотрудничать с лидером Беларуси.

"Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь. Пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь", – пообещал Пашинян.

Относительно дальнейшего членства Армении в ОДКБ Пашинян заявил, что не исключает такой возможности, если Беларусь сама выйдет из ОДКБ или президент Беларуси найдет для народа Армении слова извинений и объяснений, которые будут для них приемлемы.

На заявление премьер-министра Армении по Минску вскоре отреагировали в Беларуси. В частности, МИД Беларуси вызвал представителя посольства Армении для разъяснений, о чем сообщил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз.

"Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", – сказал Глаз.

Он также заявил, что якобы испортить дружеские отношения с Беларусью армянское руководство подталкивают внешние игроки.

"Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а сегодня еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивало внешних игроков". Мы никогда не делали ничего в ущерб нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые действительно будут думать о будущем страны и благосостоянии людей", – добавил Глаз.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ. Однако впоследствии в МИД Армении пытались упростить это заявление. По словам главы ведомства Арарата Мирзояна, премьер просто "сказал, что мы решим, когда выйти, но обратно не вернемся".

А в марте в МИДе Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров.

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