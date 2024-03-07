Армения требует вывести пограничников РФ из аэропорта в Ереване: что происходит

Армения требует, чтобы Россия вывела своих пограничников из аэропорта Еревана. Позицию страны объясняют тем, что пограничные войска Армении должны полностью совершать службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, и об этом было сообщено российской стороне.

В среду об этом заявил секретарь Совбеза Армении, Армен Григорян, сообщает News.am. На данный момент в аэропорту совершает службу российская пограничная служба.

"У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала об этом Россию официальным письмом", – сказал Григорян журналистам в Национальном Собрании.

На вопрос, почему эта проблема возникла именно сейчас, секретарь Совбеза ответил, что Армения имеет все необходимые средства для того, чтобы обеспечивать полный контроль в аэропорту.

"В период независимости Армения приобретает потенциал в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет все возможности для того, чтобы осуществлять полный контроль в аэропорту", – ответил Григорян.

Ранее сообщалось, что после того, как Армения "заморозила" свое участие в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Россия, в Ереване заговорили о возможном курсе в Евросоюз. Страна должна двигаться в том направлении, которое обеспечит ей наибольшую безопасность.

Напомним, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Он также подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время ранее дружественные к России страны "убегают" от умирающей империи. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан все активнее ищут возможности сотрудничества в сфере торговли и безопасности с Европой, Китаем и США.

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