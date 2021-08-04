Археологи нашли в затонувшем египетском порту корзины с фруктами, которым 2 тыс. лет. Фото

В затонувшем египетском порту найдены плетеные корзины с фруктами, сохранившиеся с IV века до н.э. Также там обнаружены сотни керамических и бронзовых артефактов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на археологов из Европейского института подводной археологии. Они ведут поиски в руинах древнего города Гераклион (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В корзинах находятся закаменевшие плоды масличной пальмы и виноградные косточки. Их нашли под землей, благодаря чему они хорошо сохранились. Там же были статуэтки, зеркала и многие другие артефакты, среди которых и импортная керамика.

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Вероятно, это погребальные дары, так как недалеко находится курган длиной около 60 метров. Ранее под ним уже находили ритуальные подношения древних греков – большое количество глиняных предметов, в том числе амфор.

Также исследователи обнаружили рядом с курганом следы воздействия огня. Вероятно, здесь проводилась масштабная церемония кремации.

Когда-то Гераклион был крупнейшим египетским портом на Средиземном море. Во II веке до н.э. город затонул, а в VIII веке н.э. еще больше ушел под воду.

Его удалось найти в 2000 году. С тех пор в Гераклионе обнаружили статуи, суда и якоря, огромные таблички на древних языках. По оценкам археологов, на данный момент исследовано лишь около 3% территории города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле обнаружили фрагмент глиняной посуды возрастом 3100 лет. На нем написано имя "Иеруббаал", которое упоминается в Ветхом Завете. По мнению экспертов, фрагмент был частью небольшого кувшина, в котором хранились драгоценные жидкости.

На территории современной Венгрии найдены останки кремированной женщины беременной двойней. Согласно изотропному анализу, она принадлежала к местной элите, но прибыла в регион в возрасте 8-13 лет с Южной Моравии, Австрии или Баварии. На момент кремации ей было 25-35 лет, а два умерших плода скончались на 28-32 недели беременности.