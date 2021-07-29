Археологи обнаружили в Израиле уникальный артефакт, которому 3100 лет. Фото

Археологи обнаружили в Израиле фрагмент глиняной посуды возрастом 3100 лет. На нем написано имя "Иеруббаал", которое упоминается в Ветхом Завете.

Об этом сообщает Израильское антическое управление в Facebook. Иеруббаал был военачальником, судьей и пророком, который возглавил войско из 300 израильтян в битве с мадианитянами. Его история изложена в главах с 6 по 8 Книги Судей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уникальный артефакт обнаружен во время археологических раскопок в Хорбат-эль-Раи, недалеко от города Кирьят-Гат.

По мнению экспертов, фрагмент был частью небольшого кувшина, в нем хранились драгоценные жидкости.

Видео дня

Надписи библейского периода крайне редки, тем более, что на фрагменте из Хорбат-эль-Раи написано полное имя. Это первый случай, когда это имя обнаружено в археологическом контексте, датируемом периодом Судей, около 1100 года до н.э.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи нашли в Египте корабль, затонувший после столкновения с гигантскими каменными блоками после землетрясения 2200 лет назад. Обломки судна были обнаружены в городе Тонис-Гераклион, который ушел под воду.

Ранее во время реконструкции водохранилища в Италии были обнаружены остатки деревни, затонувшей десятки лет назад. Ее затопили в 1950 году, когда власти решили создать здесь гидроэлектростанцию.