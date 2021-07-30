Археологи обнаружили останки женщины, жившей 4 тыс. лет назад. Фото

Ученые на территории современной Венгрии обнаружили останки кремированной женщины беременной двойней. Согласно изотропному анализу, она принадлежала к местной элите, но прибыла в регион в возрасте 8-13 лет с Южной Моравии, Австрии или Баварии.

Как написал PLoS One, открытие сделала международная группа экспертов, которые исследовали могильник эпохи средней бронзы Скетимреспуста-Иргехед, что расположен на равнинах Центральной Венгрии. Согласно их выводам, женщина, останки которой были найдены, жила около 2150–1500 годах до нашей эры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исследовав кости женщины, эксперты пришли к выводу, что ее тело было кремировано при высокой температуре на костре, который, вероятно, горел в течение нескольких часов. На момент кремации ей было 25-35 лет, а два умерших плода скончались на 28-32 недели беременности.

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"Останки двух плодов 7-8 месяцев делают вероятным, что женщина умерла от осложнений во время родов", - написали ученые.

Ученые рассказали, что в эпоху средней бронзы и до раннего железного века (около 1500–800 годов до нашей эры) сначала в Венгрии и Италии, а затем и в других регионах Европы, умерших часто кремировали и хоронили на специальных полях в керамических урнах.

"Иногда встречаются странные подобные захоронения. Например, в Британии урны с прахом закапывали дном вверх", - рассказали ученые.

Согласно выводам экспертов, обнаруженное на территории современной Венгрии захоронение было сделано в эпоху ранней бронзы во время, когда сложилась археологическая культура Ватя. Она, в свою очередь, возникла на базе поселений кишапоштагской и надыревской культур.

"В это время, умерших помещали в погребальные урны, которые закапывались в небольшие ямы. Также с ними часто клали другие керамические сосуды или металлические изделия. Погребальный инвентарь часто включал бронзовые подвески, бусинки и декоративные бляшки", - сказано в статье.

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