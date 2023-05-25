Апелляционный суд Швеции оставил в силе пожизненный приговор по делу о шпионаже в пользу России

В Швеции суд оставил в силе решение о пожизненном наказании для бывшего работника спецслужб страны, которого обвинили в шпионаже в пользу государства-агрессора России. Такое решение принял апелляционный суд в четверг, 25 мая.

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Об этом пишет издание Reuters. Речь идет про 42-летнего Пеймана Киа – одного из двух братьев, которых осудили в январе 2023 года. Второй обвиняемый, 35-летний Паям, получил девять лет и 10 месяцев тюрьмы.

Стокгольмский окружной суд признал, что братья более десяти лет шпионили в пользу РФ и передавали стране-агрессору и ее спецслужбам секретные данные. Это происходило с 2011 по 2021 год.

Как отмечается, Паям Киа, как и его брат, сначала также подал апелляционную жалобу на приговор суда, однако на прошлой неделе отозвал апелляцию.

Как известно, Пейман и Паям родились в Иране, в детстве переехали в Швецию, а гражданство этой страны получили в 1994 году. На протяжении десяти лет они передавали секретную информацию и сотрудничали с ГРУ (военной разведкой РФ). За оказанные "услуги" получали золото и деньги.

Примечательно, что Пейман – бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции. Мужчина служил в том числе и в одном из самых секретных управлений, которое занимается работой с агентами, действующими под прикрытием за границей. Непосредственно в момент ареста Пейман был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2023 года в Польше задержали еще одного российского шпиона, который собирал данные о критической инфраструктуре. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.