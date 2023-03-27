В Польше задержан еще один российский шпион: собирал данные о критической инфраструктуре

В Польше задержали еще одного российского шпиона, который собирал данные о критической инфраструктуре. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает RMF24. По данным районной прокуратуры Гданьска, иностранец находится в Польше с января.

Его задержали в минувший вторник, и суд арестовал шпиона на 3 месяца.

Установлено, что мужчина собирал и передавал спецслужбам РФ информацию, в том числе о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и о деятельности служб, отвечающих за безопасность.

На допросе задержанный признался в шпионской деятельности в пользу России. Он также описал обстоятельства своей вербовки российской разведкой.

Прокуратура не разглашает подробностей о задержанном мужчине (его возраст, национальность и т. д.) и обстоятельствах, при которых он был задержан.

Кроме того, заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын сообщил, что 1 марта был задержан еще один иностранец, работавший на беларуские спецслужбы. Он также арестован на 3 месяца.

"Собранные материалы свидетельствуют о том, что подозреваемый проводил разведку объектов, важных для безопасности Республики Польша, в том числе связанных с Вооруженными силами Польши ", – уточнил Жарын.

Напомним, польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа злоумышленников должна была вести подготовку к диверсиям по заданию Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подтвердил разоблачение в стране сети российских шпионов, которые должны были готовить диверсии. В частности, они планировали блокировать поставки западной техники и оружия в Украину.