'Аморальность режима Путина': Госдеп США отреагировал на разоблаченные планы покушения на Зеленского

Российские спецслужбы пытались раньше и пытаются сейчас покушаться на президента Украины и других высокопоставленных должностных лиц. Тот факт, что это даже не скрывается а наоборот, преподносится как подарок, очень ярко характеризует режим Кремля.

"Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", – заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Однако американец подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили о разоблачении сети агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителя СБУ Василия Малюка, главы ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

В рамках дела были задержаны два полковника Управления государственной охраны, которые "сливали" секретную информацию врагу.

Одной из задач агентов был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить. Буданова намеревались убить перед Пасхой, заявили в СБУ.

"Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", – заявили в СБУ.

Кстати, в прошлом месяце правоохранители заявили о разоблачении агента РФ в Польше, который, по данным следствия, планировал помочь РФ убить Зеленского. Фигурант по своей инициативе предлагал сотрудничество спецслужбам агрессора.

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