Американскую базу в Сирии атаковали дронами: кто взял ответственность

В Сирии атаковали базу США. Эсминец в Красном море перехватил БПЛА и крылатые ракеты из Йемена. В Пентагоне растут опасения, что США будут втянуты в более масштабную региональную войну.

Беспилотники выпущены в сторону Израиля повстанцами-хуситами. Как пишет Вloomberg,Пентагон направляет в регион дополнительные силы, включая истребители.

"Вы должны смотреть на это индивидуально – мы относимся к ним серьезно и реагируем соответствующим образом. Наше внимание сосредоточено на сдерживании более широкого регионального конфликта, и сейчас этот конфликт сдерживается между Израилем и ХАМАС", – заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, база США в Эт-Танф в Сирии подверглась нападению двух дронов. В тот же день силы США отразили два беспилотника на западе Ирака и третий на севере страны.

Кроме того, эсминец USS Carney перехватил три крылатые ракеты и несколько дронов. По его словам, ракеты были направлены на север над Красным морем в направлении Израиля.

Системы раннего предупреждения на авиабазе Аль-Асад в Ираке забили тревогу по поводу готовящегося нападения, которое так и не произошло, но побудило людей укрыться.

Однако у гражданского подрядчика случился сердечный приступ, и он скончался.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство".

"Эти мелкомасштабные атаки вызывают беспокойство и опасны", — сказал Райдер.

Действия Пентагона, включающие отправку двух авианосных групп, десантно-штурмовой группы и истребителей, направлены на то, чтобы удержать боевиков Ирана и "Хезболлы" в Ливане от вступления в конфликт. США также привели в боевую готовность 2000 военнослужащих на случай возможного развертывания.

Также США отправляют дополнительные перехватчики для израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Авианосные группы могут иметь средства защиты от баллистических ракет "Иджис", которые также могут быть задействованы.

Как сообщал OBOZ.UA,5 октября американские истребители F-16 обнаружили и уничтожили турецкий беспилотник, который приблизился слишком близко к американским войскам, размещенным в Хасаке, Сирия.Этот случай представляет собой первый инцидент, в ходе которого американские вооруженные силы атаковали воздушное средство союзника по НАТО.

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