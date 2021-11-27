Давно известно, что посеявший ветер, пожнет что-то нехорошее, может быть, бурю, а может, и ураган. Причем, когда сеятель ветра приступает к своим мероприятиям, он полагает, что будет вот такой красивый и одновременно – умный, делать то, что ему захочется, а все вокруг будут стоять с открытыми ртами и смотреть на его упражнения. Но практика показывает, что такое развитие событий уникально. Примерно это самое до 2014 года показывала Украина, когда на фоне бурно растущего милитаризма РФ она не просто ничего не делала для укрепления своей обороноспособности, а наоборот ее демонтировала. И если Янукович действовал так, как это положено кроту – в пользу Москвы, то Ющенко я этого никогда не прощу.

Да, можно долго и нудно говорить о том, что тогда обстоятельства сложились не в его пользу, где-то у него были связаны руки и так далее, но если ты все это видишь и не бьешься наличными средствами и в конце концов – прямо не обращаешься к народу за поддержкой – бери шинель, иди домой. Я знаю, что многие коллеги имеют к нему теплые чувства, но именно Ющенко показал, как проукраинский и даже патриотический деятель, может показать чудеса импотенции. Это – субъективное мнение и с ним вполне можно спорить, но для меня время правления Ющенко – эпоха утраченных возможностей. По крайней мере, я точно знаю, что выходил на первый Майдан не для того, чтобы смотреть на его импотенцию. Мне нужен был президент-боец, а не мямля, но я его не получил. Он не оправдал ничего из того, что было нужно от президента лично мне.

Видео дня

Ну а в мире это редко выглядит именно таким образом. Как только кто-то начинает стягивать железо и бряцать им в адрес своих соседей, те начинают шевелиться и в конце концов, это может оказаться неприятным сюрпризом для инициатора такого движения. Достаточно посмотреть на то, как взвыла Москва, когда Украина стала наращивать броню и паковаться современным оружием. Причем, там же понимают, что все это готовится не для того, чтобы его применять против варлонов или мембарцев и уж тем более, не против налетчиков с планеты Мельмак, а против них и никого более. То есть, каждый патрон или снаряд, каждая ракета могли бы иметь маркировку "Привет Москве!".

Примерно в такой ситуации оказался Китай. Недавно в прессе появились данные о том, что военный бюджет Китая, с учетом спрятанных статей расходов, размазанных по не профильным министерствам и ведомствам, уже сопоставим с военным бюджетом США. То есть, Пекин серьезно милитаризует свою экономику и если Штаты это делают для сохранения статус-кво, то Китаю надо получить какой-то практический профит от таких усилий. Поскольку грозно ходить на парады и катать напомаженную военную технику за полтриллиона долларов в год – не тот резон.

Но процесс затянулся и Китай наступил на старинные грабли. Ему бы тихонько сидеть до момента, когда он решится применить все это оружие на каком-то направлении, но у него не хватило терпения и он начал выступать с угрозами в адрес почти всех своих соседей и плюс к тому, стал играться с международными, нейтральными водами. Причем, делает он это публично и намекает, что если его требования не признают по-хорошему, он их может утвердить и по-плохому. И как было принято во времена совка, начинаются многочисленные парады с лозунгами "Мы за мир", и демонстрируется то, чем этот мир Пекин собирается достигать. Упоротые кремлевцы, в лице их террористической организации "Вагнер", помощники которой сейчас у нас имеются во властных коридорах, и вовсе поясняют этот лозунг уже без дураков: "Нам нужен мир. Весь мир". Примерно так действует и Китай, но дело в том, что часть его соседей – очень непростые и технологически – очень развитые страны, которые вполне могут отреагировать на эти подачи так, как посчитают нужным.

О том, как именно реагирует Тайвань, мы в последнее время писали не раз и наверное, прийдется возвращаться к этой теме неоднократно, но самым системным и мощным образом на упражнения Китая отреагировала Япония. Ее экономический, технический и главное – технологический потенциал позволяет быстро и серьезно нарастить свои мускулы, причем – самым современным и даже совершенно передовым набором вооружений. Она уже стала на путь качественной трансформации своих вооруженных сил или как их там принято называть, сил самообороны.

Поскольку Япония – островное государство, то упор делается на флот, авиацию и ракетную технику. И в частности, Япония возвращает в свой арсенал авианосцы. Пусть это не специально спроектированные корабли, а слегка модернизированные "эсминцы", а на самом деле – десантные корабли класса "Изумо", но имея возможность нести на своем борту истребители пятого поколения F-35B, корабли становятся легкими авианосцами. Это у нас тоже подробно описано в нескольких материалах.

Но это – не весь пейзаж, а только его начало. Исторически сложилось так, что Корея находилась между Китаем и Японией как между молотом и наковальней и после большой войны в начале 50-х годов прошлого столетия, когда она оказалась разделенной на Север и Юг, у Республики Корея появилась реальная и перманентная угроза с Севера. Поэтому у нее нет выбора и она обязана держать внушительные вооруженные силы. И в общем, точка баланса долгое время определялась между угрозой с севера и собственными возможностями быстро и эффективно на нее ответить.

Все изменилось после того, как в Китае решили встать на тропу войны. Активная милитаризация соседа не могла остаться незамеченной, а после того, как в эту игру активно включилась Япония, у Южной Кореи не осталось выбора. Теперь она тоже включилась в программу масштабной модернизации собственных вооруженных сил и особый упор сделан на флот, поскольку и Китай, и Япония уделяют своему флоту первоочередное внимание.

По состоянию на конец 2019 года, Южная Корея имела на вооружении 68 крупных военных кораблей, в том числе 16 подводных лодок, 12 эсминцев, 13 фрегатов, 13 корветов и 14 десантных боевых кораблей. Флот также включает в себя десятки патрульных катеров, минных тральщиков и вспомогательных плавсредств. В настоящее время военно-морской флот располагает тремя эсминцами класса Sejong the Great,которые он приобрел в период с 2008 по 2012 год. Эсминцы, водоизмещением 11 000 тонн, являются одними из самых тяжело вооружённых в мире и могут похвастаться 128 вертикальными ракетными пусковыми установками для ракет ПВО SM-3 и крылатых ракет Hyunmoo-3C. По своим характеристикам эти эсминцы сходны с американскими ракетными крейсерами класса "Тикондерога".

И вот военное ведомство разместило заказ на производство трех новых эсминцев класса Sejong the Great и три новые подводные лодки класса Dosan An Chang-Ho. По-видимому, они расширят флот, а не заменят старые суда. Новые эсминцы получат апгрейд до стандартов американской системы Aegis, а также будут оснащены модернизированной системой запуска ракет, которая позволит оперировать новейшими ракетами ПРО, способными перехватывать баллистические ракеты.

Три новые подводные лодки, водоизмещением 3 400 тонн класса Dosan An Chang-Ho, будут поставляться с вертикальными пусковыми установками, которые могут запускать крылатые ракеты Chonryong и баллистические ракеты поверхность-поверхность, Hyunmoo-2. То есть, подводный флот Южной Кореи готовится противостоять не только северокорейским субмаринам и надводному флоту, но и наносить удары по суше.

Ну и самое важное в этом плане то, что Южная Корея начинает строительство кораблей класса LPH-II. На самом деле, это будет аналог того, что создают японцы в виде легких авианосцев, класса "Изумо". Правда, в Сеуле будут с нуля строить корабли как легкие авианосцы и стоит ожидать, что они окажутся более технологичными, чем у японцев. Корабль, водоизмещением 30 тыс тонн, сможет иметь авиакрыло в 12-15 самолетов F-35B.

В общем, начиная милитаризацию экономики и свою экспансионистскую политику, Китай вряд ли ожидал, что последствия окажутся такими серьезными. До этого соседям даже в голову не приходило иметь авианосцы, а теперь – процесс пошел и назад его уже не отмотаешь. Это надо помнить всем, кто решит начинать подобную игру и уж тем более тем – кто оказывается рядом с такими "игроками".