Украинские разведчики готовят новую операцию по эвакуации из Афганистана

Украина прорабатывает варианты новой операции по эвакуации граждан, которые хотят покинуть захваченный "Талибаном" Афганистан. Планированием занимается Главное управление разведки Минобороны.

Об этом в интервью "Бабелю" рассказал сотрудник ГУР Олег, который участвовал в спецоперации по вывозу украинцев из Кабула. Как рассказал он, операция длилась почти две недели. Украинские разведчики начали ее 16 августа, а вернулись на Родину 28-го числа.

Олег отметил, что гражданские фактически взяли международный аэропорт в столице Афганистана в осаду.

Территория была разделена на две части взлетной полосой. Северную, военную, контролировали коалиционные силы. Там находились и украинские воины. На другой части аэропорта дежурили солдаты "Талибана".

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"У нас была одна задача – эвакуация людей согласно спискам, которые передало Министерство иностранных дел. В приоритете были граждане Украины и члены их семей – мы не могли разбивать семьи, поэтому забирали всех", – рассказал сотрудник ГУР.

Далее в списке были граждане, у которых оформлено разрешение на постоянное или временное проживание в Украине, а также их семьи.

"Если была возможность, мы не отказывали гражданам из стран-партнеров – из Европы, Северной Америки, Великобритании. Единственное условие – у них должны были быть документы", – отметил Олег.

Он подчеркнул, что за всю историю независимой Украины таких операций еще не проводилось.

"Не каждая даже суперразвитая армия мира решится провести такую операцию в тех условиях, в которых ее провели мы, – очень высокий риск и большая опасность для эвакуационной группы", – указал разведчик.

Также он сообщил, что украинцев, оставшихся в Афганистане, могут вывезти во время второй спецоперации по эвакуации. Детали сотрудник ГУР не раскрыл.

"К сожалению, забрать получилось не всех и сейчас мы прорабатываем еще несколько сценариев эвакуации оставшихся людей", – сказал он.

Напомним, в целом Украина вывезла из Афганистана более 600 человек.

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