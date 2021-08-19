Афганский режиссер Сахри Карими о ситуации в стране: талибы сейчас гораздо опаснее, люди напуганы

Террористическое движение "Талибан", которое захватило Афганистан, сейчас опаснее, чем это было в 90-х годах прошлого века. Террористы используют интернет и социальные сети для запугивания населения.

Об этом в интервью ТСН рассказала известный афганский режиссер Сахри Карими, которая бежала из страны и находится в Киеве. Она напомнила, что время правления талибов было темным временем истории Афганистана.

"Талибы не позволяли женщинам учиться, не позволяли им выходить на улицу без мужского сопровождения, не было ни гражданского общества, никто не слышал о правах людей. Было плохо, плохо, очень плохо. Именно поэтому режим и был свергнут", – поделилась она.

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Карими сказала, что террористы распространяют свою идеологию по сети, как вирус. При этом физическое количество талибов в стране не так уж и велико. Но они психологически давят на людей, угрожая насилием в соцсетях.

"Сейчас они гораздо опаснее. До этого они просто убивали, возможно, промывали кому-то мозги. А сейчас они к тому же умело пользуются Интернетом и киберсредствами борьбы. Я убеждена, то, что они добились в Афганистане за последние два года, – они добились благодаря Интернету", – говорила режиссер.

Карими добавила, что людей из страны гонит страх, хотя большинству из них ничего не угрожает, ведь они ничего не делали против "Талибана".

При этом много афганских мужчин выражают поддержку местным талибам. Они полагают, что женщины обязаны сидеть дома и ходить в хиджабе.

"Фактически постоянно в них внутри был "Талибан", просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими. Сейчас они просто изменили одежду, но в голове у них осталось то же самое. И таких почти половина страны", – пояснила она.

Однако есть те, кто против террористов, особенно их много среди молодежи. Но такое сопротивление в стране пока хаотичное, ведь никто до конца не понимает, что происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане талибы застрелили женщину, которая вышла на улицу без паранджи.

Ранее стало известно, что в небольшой деревне на севере Афганистана боевики "Талибана" убили женщину, которая отказалась готовить им еду.

А жительницы афганской столицы Кабула устроили протест за свои права. Они вышли на акцию с плакатами "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".

OBOZREVATEL писал, как окончательное падение Кабула может повлиять на Украину. Почитать об этом можно в нашем материале по ссылке.