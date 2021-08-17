Украина помогла вывезти из Кабула всемирно известного афганского режиссера. Фото и видео

Украина помогла вывезти из охваченного хаосом Кабула известного афганского режиссера Сахри Карими, которая стала первой в истории страны женщиной, возглавившей киностудию. Сейчас она находится в Киеве.

Об этом сама Карими написала в Twitter. Женщина поблагодарила МИД и президента Владимира Зеленского за помощь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я жива и в безопасности", – подчеркнула Карими.

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В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Киев будет делать все возможное для помощи не только своим гражданам, но и иностранцам.

Он подчеркнул, что вместе с Карими была эвакуирована ее семья. Все они сейчас находятся в Киеве.

Подробности эвакуации ТСН рассказал заместитель главы ОП Андрей Сибига. Он отметил, что с женщиной установили контакт и поддерживали его буквально ежеминутно, направляя ее в нужное место.

По словам Сибиги, на украинский самолет она не успела, однако ее удалось посадить на турецкий борт. Затем со Стамбула режиссер попала в Киев вместе со своим братом и его семьей, где их встречал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о реакции западных СМИ и дипломатов на эвакуацию украинцев из Афганистана. По его словам, многие ставили нашу страну в пример, поскольку Киеву удалось то, что оказалось не под силу многим другим государствам.