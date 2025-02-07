Администрация Трампа распускает целевую группу при Минюсте, созданную для борьбы с олигархами РФ – Reuters

Министерство юстиции США якобы расформировывает рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций, введенных против страны-агрессора России. Также группа занималась и преследованием активов олигархов, близких к Кремлю.

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Об этом сообщило агенство Reuters. Как отмечается, речь идет о рабочей группе американского ведомства, которая известна также как "Оперативная группа KleptoCapture".

По данным журналистов, в служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди сказано, что группа будет расформирована. Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями и международными бандами.

В записке также говорится, что подразделение Минюста, которое обеспечивает соблюдение закона США о борьбе с коррупцией за рубежом, теперь будет заниматься преимущественно расследованием случаев взяточничества, связанных с картелями.

Агенство пишет, что усилия, предпринятые во время президентства Джо Байдена, были направлены на то, чтобы нагрузить финансы состоятельных соратников российского диктатора Владимира Путина и наказать тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля

Это было частью более широких усилий, направленных на вытеснение России с мировых рынков и обеспечение выполнения широкомасштабных санкций, введенных против Москвы на фоне международного осуждения ее войны против Украины.

С этой целью при Министерстве юстиции была создана оперативная группа KleptoCapture. Этот орган в частности выдвинул обвинения против алюминиевого магната Олега Дерипаски и телемагната Константина Малофеева в нарушении санкций, а также конфисковала яхты, принадлежавшие попавшим под санкции олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Как сообщал OBOZ.UA, США ввели санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге. Администрация президента Дональда Трампа обвинила МУС в преследовании Штатов и их союзников, таких как Израиль.

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