Администрация Трампа одобрила продажу оружия Израилю: демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу оружия Израилю более чем на 7 миллиардов долларов. Это произошло вопреки просьбе законодателей-демократов приостановить продажу до получения дополнительной информации.

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Об этом сообщает "Голос Америки". В Минобороны Соединенных Штатов объявили, что Государственный департамент согласовал пакет для Израиля стоимостью около 6,75 миллиарда долларов.

Он включает в себя боеприпасы, комплекты наводки и запалы. В документе также сообщается о соглашении на сумму 660 миллионов долларов США по продаже ракет Hellfire Израилю.

Объявление этого соглашения было сделано во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где он встречался с президентом Трампом, представителями администрации и членами Конгресса.

В свою очередь конгрессмен Грегори Микс, демократ из Комитета по иностранным делам Палаты представителей, выступил с осуждением того, что он считал нарушением обычаев по пересмотру крупного договора по продаже оружия Конгрессом. Он сообщил, что обсудил свою обеспокоенность с администрацией, не предоставившей надлежащих документов и обоснований по этому договору.

"Я продолжаю поддерживать критические военные потребности Израиля, поскольку он сталкивается с рядом региональных угроз и участвовал в тесных консультациях с администрацией по ряду вопросов и проблем", – заявил Микс.

Он добавил, что это решение означает отсутствие уважения Конгресса как равноправной ветви власти.

"В Соединенных Штатах у нас нет королей – мы – демократия, основывающаяся на Конституции, руководствующейся законами", – подчеркнул Микс.

Пока в Белом доме не ответили на запрос о комментарии.

Напомним, на днях премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Одной из важных целей визита стало обсуждение предстоящего соглашения о прекращении огня по освобождению заложников в войне с ХАМАСом в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля во время встречи Беньямин Нетаньяху подарил Дональду Трампу золотой и обычный пейджеры. Приняв подарок американский лидер сказал, что "это была отличная операция", вероятно, намекая на ликвидацию Израилем ливанских боевиков Хезболла в сентябре 2024 года, когда для подрыва использовали пейджеры.

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