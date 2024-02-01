€50 млрд для Украины: СМИ узнали, кто был 'главным действующим лицом' и помог преодолеть возражение Орбана

Правительство Италии и его глава Джорджа Мелони сыграли ведущую роль в переговорах о выделении Укриане €50 млрд от Европейского Союза. Мелони стала в этих переговорах "главным действующим лицом" и помогла переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не блокировать принятие решение.

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Об этом в четверг, 1 фераля, сообщило издание il Giornale с ссылкой на собственные источники. Собеседники журналистов отметили, что свою дипломатическую работу по этому вопросу Мелони начала еще несколько месяцев назад с переговоров и встреч, а на прошлой неделе активности дипломатии достигла пика.

С 30 января по 1 февраля Мелони трижды говорила с Орбаном относительно Многолетней финансовой программы Европейского Союза, куда входит и план финансовой помощи Киеву. 30 января они провели телефонный разговор, а 31 января встретились в Брюсселе в гостинице "Amigo". Последняя их встреча состоялась непосредственно перед началом заседания Европейского Совета 1 февраля. Делегации стран, как отмечается, работали до поздней ночи, чтобы добиться прорыва в отношениях с Орбаном.

Со своей стороны издание Politico пишет, что потребовались "месяцы обаяния со стороны Мелони и несколько вин и обедов со стороны французов", чтобы убедить Орбана поддержать помощь Украине.

Как рассказали журналистам источники, Мелони вела беседы с Орбаном на основе того, что у между ними давние дружеские отношения.

"На этой неделе Мелони активизировала свои усилия: поговорила с Орбаном по телефону, встретилась с ним в шикарном брюссельском отеле "Amigo" для часовой беседы и еще раз в четверг утром перед началом встречи", – говорится в материале.

Также, как пишет издание, ключевую роль в этих переговорах сыграл президент Франции Эммануель Макрон. Политики встретились вечером 31 января, кроме того они ранее провели переговоры в Елисейском дворце и Макрон "попытался склонить на свою сторону венгерского лидера во время обеда".

"Он никогда не хотел противодействовать Орбану, а скорее хотел привлечь его на свою сторону. Именно такой подход сегодня приносит свои плоды", – сказал источник, близкий к президенту Франции.

Напомним, что ранее издание Bloomberg писало, что Мелони пытается убедить Орбана отказаться от своей оппозиции поддержке Украины со стороны ЕС. Взамен премьер Италии предлагала партии Орбана "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан, которого в ЕС заставили разблокировать выделение Украине помощи на сумму €50 млрд, объявил о решении блока как о своей собственной победе. При этом он "забыл" сказать, что Венгрия была лишена права вето в этом вопросе.

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