Орбан в своем стиле выдал условия решения о 50 млрд евро для Украины за 'победу Венгрии'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого в Евросоюзе заставили разблокировать выделение Украине помощи на сумму 50 млрд евро, объявил о решении ЕС как о своей собственной победе. При этом он "забыл" сказать, что Венгрия была лишена права вето в этом вопросе.

Видео дня

Соответствующее заявление Орбан сделал в Facebook. Он похвастался, что "добился" решения ЕС, при котором Венгрия "остается на стороне мира".

"Мы это добыли в борьбе! Венгры не должны давать деньги украинцам! Мы не будем участвовать в войне, мы не будем посылать оружие, мы все равно остаемся на стороне мира!" – написал венгерский премьер в соцсети.

По словам Орбана, Венгрия якобы договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.

Напомним, что одной из главных тем саммита в Брюсселе 1 февраля было соглашение о пакете рекордной экономической помощи Украине в 50 млрд евро в течение 4 лет. И лидеры Европейского Союза приняли это решение.

Для этого им пришлось пойти на компромисс и частично принять предложение Орбана и проводить ежегодный пересмотр финансирования Украины в рамках 4-летнего пакета помощи. При этом Венгрия, требовавшая права вето на продолжение финансирования после каждого пересмотра, не получит его, что идет вразрез с требованиями Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility о предоставлении ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет при условии проведения Украиной ряда реформ. Помощь Украине будет предоставляться до 2027 года. Деньги будут выделяться как в виде кредитов, так и безвозвратных грантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!