Мелони подталкивает Орбана к разблокированию помощи Украине: что обещает взамен

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своей оппозиции поддержке Украины со стороны Евросоюза и разблокировать выделение Киеву помощи. Также она прилагает усилия к тому, чтобы Орбан наладил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом в среду, 10 января, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. По данным собеседников журналистов, взамен Мелони предлагает партии Орбана "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) перед предстоящими выборами в Европарламент.

Как говорится в материале, обсуждения между представителями лидеров Италии и Венгрии "происходили на разных уровнях, но никакого решения пока не было принято".

Интерес премьера Италии заключается в усилении представительства ECR (куда входит и ее партия "Братья Италии", а также польская правая партия "Право и справедливость" и националистическая партия "Шведские демократы",) в Европарламенте нового созыва на фоне всеобщего роста рейтингов правых.

В настоящее время группа имеет 62 евродепутатских мандата, или 8,26%.

"Переговоры подчеркивают внешнеполитические амбиции Мелони, поскольку она стремится занять в ЕС роль влиятельного посредника", – пишут журналисты.

Как писал OBOZ.UA:

– встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может состояться в скором будущем. Над ее организацией работают команды обоих лидеров, заявили в Офисе президента Украины.

– О том, что Орбан согласился встретиться с Зеленским "как-то в будущем", стало известно в декабре 2023 года.

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