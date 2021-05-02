На первомайском протесте в Берлине устроили стычки с полицией: 240 задержанных. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Берлин 1 мая

В столице Германии Берлине в субботу, 1 мая, во время массовой демонстрации произошли стычки с полицией и последовавшие за этим задержания.

Об этом пишет Die Zeit. В копов начали бросать камни, бутылки и другие предметы. Кроме того, многие митингующие не соблюдали правила карантина и были без масок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Участники первомайской акции также перевернули мусорные баки и подожгли их. По подсчетам правоохранителей, на улицы вышли около 8 тыс. человек.

Как передает Berliner Morgenpost, задержано было 240 нарушителей, пострадали около 30 сотрудников правоохранительных органов.

Протест в Берлине
Демонстранты подожги мусорные баки на проезжей части

Копы применяли перовые баллончики против нарушителей. Представитель полиции Тило Каблитц подчеркнул, что карантинные ограничения на митинге не выполнялись.

Полицейские

Организаторы демонстрации в свою очередь обвинили полицию том, что шествие умышленно прервали и разделили на две части, а демонстранты были избиты якобы без всякой причины.

Участники акции были без масок

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • в Праге на Вацлавской площади 29 апреля устроили массовый протест против президента Чехии Милоша Земана в связи с его заявлениями по делу о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности России к ЧП нет.

  • На этой акции люди сохраняли дистанцию и носили маски.

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