На первомайском протесте в Берлине устроили стычки с полицией: 240 задержанных. Видео
В столице Германии Берлине в субботу, 1 мая, во время массовой демонстрации произошли стычки с полицией и последовавшие за этим задержания.
Об этом пишет Die Zeit. В копов начали бросать камни, бутылки и другие предметы. Кроме того, многие митингующие не соблюдали правила карантина и были без масок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Участники первомайской акции также перевернули мусорные баки и подожгли их. По подсчетам правоохранителей, на улицы вышли около 8 тыс. человек.
Как передает Berliner Morgenpost, задержано было 240 нарушителей, пострадали около 30 сотрудников правоохранительных органов.
Копы применяли перовые баллончики против нарушителей. Представитель полиции Тило Каблитц подчеркнул, что карантинные ограничения на митинге не выполнялись.
Организаторы демонстрации в свою очередь обвинили полицию том, что шествие умышленно прервали и разделили на две части, а демонстранты были избиты якобы без всякой причины.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Праге на Вацлавской площади 29 апреля устроили массовый протест против президента Чехии Милоша Земана в связи с его заявлениями по делу о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности России к ЧП нет.
На этой акции люди сохраняли дистанцию и носили маски.