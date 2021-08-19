В Запорожье проходят обыски в горсовете: появились подробности. Фото

В четверг, 19 августа, в Запорожский городской совет пришла полиция с обысками. Следственные действия проходят также в в районных администрациях и коммунальных предприятиях.

Об этом сообщает 061.ua. Обыски проводят следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.

Обыски проходят в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Издание пишет, что правоохранители проводят обыски в кабинете мэра Владимира Буряка и его заместителя Анатолия Пустоварова, а также советников.

Полиция явилась с обыском также в салон красоты "Персона", который принадлежит бывшей советнице мэра Наталье Зайченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Запорожья Владимир Буряк 5 августа собрал митинг в поддержку самого себя у стен областной государственной администрации. Однако вместо ожидаемых сторонников деятельности мэра, пришли ее противники.