В Запорожье открыли мост "коррупции", который ждали 57 лет. Фото и видео

В Запорожье 22 января, в День Соборности Украины, открыли новый вантовый мост, который соединит правый и левый берег Днепра. Город ждал его 57 лет.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Он назвал это событие историческим, поскольку задумали построить этот мост еще в середине прошлого века, в 1965 году. Начался процесс строительства в 2004 году.

"Много раз бросали. Имитировали. Обещали. Разворовывали. Снова обещали. А потом и вовсе забыли", – описал замминистра историю этого сооружения.

Видео дня

За это время его называли "мостом коррупции", "мостом разочарования" и другими яркими названиями, так как он являлся символом несостоятельности власти эффективно распоряжаться бюджетными средствами. Сооружение таки построили в рамках программы "Большая стройка". 22 января по нему уже пустили первый транспорт.

Мостовой комплекс состоит из 26 искусственных сооружений и шести транспортных развязок. Главными объектами являются балочный мост между Хортицей и запорожским районом Бабурка, а также вантовый мост, соединивший остров Хортица с центром Запорожья. Общая протяженность всей магистрали, включая мосты, составляет 9 км.

Напомним: открытие моста в Запорожье президент Зеленский анонсировал в своем недавнем видеообращении. В первую очередь он призвал украинцев не паниковать из-за угрозы российского вторжения, потому что она сохраняется уже восьмой год. А рассказывая о дальнейших планах государства, отметил: "22 января мы отметим День соборности Украины, откроем запорожский мост".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как открывали движение по мосту Патона в Киеве в 1953 году. Во время праздничного открытия сначала автомобили по нему поехали со стороны правого берега столицы.