Мэр Запорожья объявил об отставке: названа причина. Видео

Городской голова Запорожья Владимир Буряк официально заявил, что уходит в отставку. Об этом он сказал в среду, 29 сентября, на заседании восьмой сессии горсовета.

Свое заявление о том, что он покидает кресло мэра, Буряк также повторил на странице в Facebook. Он объяснил свое желание уйти с должности городского головы состоянием здоровья – мэр перенес несколько операций на сердце.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", — пояснил Владимир Буряк.

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В то же время мэр Запорожья отметил, что не собирается уходить из политики, а также выезжать из города.

"Партия Владимира Буряка "Єднання" продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", – пообещал Буряк.

За отставку мэра еще должны проголосовать депутаты, это вопрос вынесут на голосование сессии.

Отметим, что Владимира Буряка жители Запорожья избрали на второй срок на местных выборах в октябре 2020 года.

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