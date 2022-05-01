Жителей части Харькова попросили не выходить из укрытия весь день: есть угроза жизни

Жителей северной и восточной части Харькова призывают оставаться по возможности в укрытиях весь день. Есть угроза обстрелов по городу.

Остаться в хранилищах харьковчанам советуют безотносительно к извещениям о воздушной тревоге. С такой просьбой к жителям города обратился глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность - прежде всего!" – отметил губернатор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреливают Харьков и область из "Градов" и "Смерчей". Во время удара 26 апреля три человека погибли.

Самые ожесточенные бои идут в регионе под Изюмом.

Также сообщалось, что ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области.