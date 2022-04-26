Оккупанты обстреляли Харьков: три человека погибли, есть пострадавшие

26 апреля российские оккупанты обстреляли один из районов Харькова. По предварительным данным, пострадали не менее 10 мирных жителей.

Среди них есть погибшие. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

"По меньшей мере 10 человек пострадали 26 апреля в результате обстрела одного из районов Харькова, среди них есть погибшие – информация уточняется", – цитируют журналисты сообщение Центра экстренной медпомощи Харьковской области.

По данным главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, погибли трое харьковчан.

"В результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии", - отметил он.

В настоящее время на месте обстрела работают медики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Пасху оккупанты обстреляли Харьков и Николаевскую область. А Херсонщину Россия уже поставила на грань гуманитарной катастрофы.

Также сообщалось, что 21 апреля рашисты обстреляли Харьков из систем залпового огня.