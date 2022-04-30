ВСУ освободили ряд населенных пунктов на Харьковщине, на Донбассе идут бои – Генштаб

Продолжаются 66 сутки войны Украины против захватнических российских войск. Враг продолжает наступательные операции в восточных регионах. Самые интенсивные бои идут на Донецком и Слобожанском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб в сводке от 18 часов 30 апреля. Указывается, что РФ наращивает войска вблизи границы с Харьковской областью и непосредственно на территории региона.

Кремль постоянно наносит ракетные удары по самому Харькову. На Изюмском направлении оккупанты пытаются проводить наступательные операции по линиям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. При этом на временно оккупированных территориях враг совершает противоправные действия и принудительно вывозит местное население на территорию РФ. Также оккупанты распространяют дезинформацию о захвате крупных городов Украины, в частности, Запорожья, Харькова и Киева.

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В районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково российские военные проводят разведку позиций подразделений ВСУ. Для этого противник использует беспилотные летательные аппараты. В этом же направлении РФ активно усиливает систему ПВО.

Всего в Харьковской области Силы обороны Украины провели несколько удачных операций, в результате которых вернули контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

В это время на Донбассе продолжаются боевые действия вдоль всей линии столкновения. Россия пытается прорвать оборону на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях, где постоянно осуществляются авиационные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов и позиций ВСУ. Враг не оставляет надежду выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Сложной остается ситуация в Мариуполе. Россия постоянно обстреливает завод "Азовсталь", где находятся украинские защитники и мирные жители города.

Перегруппировка оккупационных войск осуществляется на Запорожье. Здесь враг наращивает артиллерию и личный состав для продолжения наступательных операций.

На Таврическом направлении Россия совершает демонстративные действия по недопущению переброски подразделений ВСУ в другие регионы. При этом враг пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В Южнобужском регионе солдаты Кремля пытаются улучшить тактическое положение благодаря боевым действиям. Подразделения РФ производят перегруппировку и пополняют запасы.

До сих пор враг предпринимает попытки выхода на административные границы Херсонской области. Сейчас продолжаются подготовительные мероприятия.

В Николаевской области враг пытается обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

На Бессарабском направлении Кремль распространяет фейки по поводу угрозы населению Приднестровского региона Молдовы со стороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС РБ усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Есть риск провокаций в этих регионах. По информации разведки, на территории Беларуси Россия разместила ракетные комплексы "Искандер-М" и самолеты.

В Северском регионе Кремль наносит артиллерийские удары по позициям подразделений ВСУ и инфраструктуре в приграничных с РФ районах.

В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях Россия совершает артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Военные Кремля также незаконно удерживают и пытают граждан Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия разместила свои самолеты и ракетные установки на территории Белоруссии.