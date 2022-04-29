Оккупанты обстреливают Харьков и область из "Градов" и "Смерчей": названа самая горячая точка

Харьковская область обстреливалась российскими оккупантами как минимум 16 раз за предыдущий день, 28 апреля. Горячей точкой с самыми интенсивными ударами остается город Изюм.

За сутки российские военные открывали огонь также по Дергачах, Чугуеву, Золочеву. Об этом утром 29 апреля в эфире общенационального марафона "Єдині новини" сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Было зафиксировано, что по меньшей мере два обстрела велись военными РФ из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

Глава областной военной администрации подчеркнул: по сравнению с предыдущей неделей обстрелов Харькова стало значительно меньше, но мирное население все равно в опасности. В городе из-за российской войны каждый день погибают люди.

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Вооруженные силы Украины мужественно охраняют регион и держат позиции. Кроме того, на Харьковщине сбили очередной вражеский самолет.

В настоящее время в области работают над восстановлением критической инфраструктуры. В Чугуеве возобновили водоснабжение, а в Дергачах восстановили электричество для 1,5 тысячи потребителей.

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