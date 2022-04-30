С территории "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать десятки людей. Подробности их спасения замкомандира "Азова" Святослав Паламарь раскрыл в своем видеообращении из заблокированного города.

При этом вывезти хотя бы одного раненого защитника Мариуполя сегодня не удалось. Видео с обращением "Калины" было опубликовано в Telegram-канале полка "Азов".

Замкомандира "Азова" подчеркнул: на протяжении всей предыдущей ночи российские оккупанты вели огонь по территории комбината, а договоренный режим тишины стартовал с опозданием в пять часов.

"Докладываю обществу о ходе процесса эвакуации гражданских и раненых военнослужащих с территории завода "Азовсталь". Всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, повлекшая за собой новые завалы, новые разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 6:00, начался только в 11 часов. И да, это правда - на данный момент обе стороны придерживаются режима тишины", - отметил воин.

Видео дня

Он также сообщил, что приезда эвакуационной колонны люди ожидали более 12 часов.

"С 6 утра мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети. И мы надеемся, что эти люди доедут в направлении, о котором было договорено, а именно в Запорожье", - отметил Паламарь.

Отправив два десятка спасенных мариупольцев в безопасное место, защитники Мариуполя продолжили спасать тех, кто до сих пор остается под завалами разрушенного рашистами комбината.

"На сегодня продолжается специальная спасательная операция силами военнослужащих полка "Азов", где мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей: это пожилые люди, женщины и дети. И мы надеемся, что этот процесс будет и дальше продолжен и нам удастся эвакуировать всех гражданских", - выразил надежду "Калина".

В то же время, отметил заместитель командира "Азова", об эвакуации раненых защитников города, которых на территории "Азовстали" около полутысячи и значительная часть которых крайне нуждается в медицинской помощи - пока речь не шла. Ни один, даже самый тяжелый раненый 30 апреля вывезен не был.

"О раненых. Это люди, которые нуждаются в медицинской помощи, но нам неизвестно, почему именно их не забирают и об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию совсем не идет речь. Отмечаю, что мы просим прогарантировать выезд не только гражданских, а также раненых наших военнослужащих". , которым необходима медицинская помощь", - отметил Паламарь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей с "Азовстали".