Зеленский заявил, что оккупанты вывезли из Мариуполя десятки тысяч людей: их судьба неизвестна
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты по принуждению вывезли на территорию РФ десятки тысяч жителей Мариуполя. К тому же, среди этих людей могут быть тысячи детей.
Также по предварительным данным в городе могли погибнуть до 30 тысяч человек. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам главы государства, в Мариуполе остается очень сложная ситуация с гражданским населением. Зеленский отмечает, что никто не знает точное количество погибших жителей города, но речь может идти о десятках тысяч. Более того, оккупанты вывозят в Россию десятки тысяч мариупольцев, и на сегодняшний день судьба этих людей неизвестна.
"Ситуация очень сложная в Мариуполе, она точно не улучшилась. С каждым днем она не стает стабильнее. Там две сложные составляющие. В первую очередь ситуация с гражданским населением. Сколько там людей погибло – никто не знает, и кто вам скажет точную цифру – это будет чистое вранье. Сотни тысяч эвакуированы благодаря нам. Несколько десятков тысяч были вывезены в сторону Российской Федерации. Что с ними мы не знаем, где их документы мы не знаем, и там среди них несколько тысяч детей. Где они, что с ними случилось, как их здоровье, пока что, к сожалению, этой информации нет", – сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что пока неизвестно, сколько гражданских еще осталось в Мариуполе, однако цифры из разных источников говорят о десятках тысяч погибших.
"Сколько гражданского населения осталось мы тоже до конца не знаем. Есть одни данные, что там около 50-60 тысяч, по другим данным – 100 тысяч. Также есть информация, что 20-30 тысяч гражданских могли погибнуть", – отметил Зеленский.
Напомним, пропагандист росТВ Алексей Полторанин в прямом эфире признал, что российская авиация уничтожает жилые дома в Украине. События происходили в городе-герое Мариуполе, который пытаются взять под контроль оккупанты.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что Россия может готовить высадку десанта в Мариуполе. На такой шаг оккупанты готовы пойти из-за того, что уже полтора месяца не могут взять город, даже полностью заблокировав его и практически стерев с лица земли.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты наносят авиационные удары по Мариуполю и проводят штурмовые действия в районе морского порта.
Советник мэра города Петр Андрющенко показал удары российской армии по Мариуполю на видео.