Оккупанты наносят авиационные удары по Мариуполю и проводят штурмовые действия в районе морского порта – Генштаб

За минувшие сутки защитники Украины отбили десять атак войск РФ, ликвидировав 15 вражеских танков, 24 единицы бронированной и 10 автомобильной техники, а также три артиллерийских системы. Со своей стороны Воздушные силы уничтожили 13 воздушных целей оккупантов – самолет, вертолет, шесть крылатых ракет и пять беспилотников.

На 53-й день войны российские захватчики испытывают значительные проблемы с обеспечением, в то же время смогли накопить запасы боеприпасов и продолжают перемещать новые силы, в частности к блокадному Мариуполю. Актуальную информацию о российском вторжении на утро 17 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Отмечается, что перемещение российских подразделений на территорию Украины продолжается из Курской, Брянской и Воронежской областей РФ.

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В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и совершения артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы жилых районов города.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю, проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике при участии представителей Федеральной службы безопасности РФ была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На временно занятых оккупантами территориях продолжаются мародерство и насилие со стороны военнослужащих РФ по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются российским военным командованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Организации Объединенных Наций предупредили, что блокировка Россией украинских портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу. Она приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности.