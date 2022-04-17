Россия может готовиться к высадке десанта в Мариуполе: в Минобороны выступили с заявлением

Россия может готовить высадку десанта в Мариуполе. На такой шаг оккупанты готовы пойти из-за того, что уже полтора месяца не могут взять город, даже полностью заблокировав его и практически стерев с лица земли.

Украинское командование сейчас проверяет информацию о планах высадки десанта. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Нами проверяется информация, что возможно враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", - сообщила Маляр.

Также заместитель министра обороны констатировала, что оккупанты продолжают бомбить разрушенный, но не сломленный город. В течение последних суток они наносили по Мариуполю авиационные удары и совершали штурмовые действия в районе морского порта.

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Тем не менее, говорит Маляр, город не пал, его защитники продолжают держать оборону и сдерживают орды врага от продвижения вглубь Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты наносят авиационные удары по Мариуполю и проводят штурмовые действия в районе морского порта. Об этом сообщили в украинском Генштабе.

Также стало известно, что россияне обманом "мобилизовали" всех музыкантов из Донецкой филармонии. Их бросили в бои за Мариуполь.