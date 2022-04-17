'Оккупанты в отчаянии, потому что не могут продвинуться': в сети появилось новое видео из Мариуполя

Российские оккупанты не могут сломить сопротивление защитников Мариуполя вот уже более полутора месяцев. Они применяют для ударов по городу все, что есть на вооружении.

Кадры, на которых зафиксированы страшные удары вероятно по позициям украинских воинов в Мариуполе, показал советник мэра города Петр Андрющенко.

"Так выглядит героическое сопротивление украинских защитников Мариуполя. В реальности россияне в отчаянии, что не могут глобально продвинуться в городе. Поэтому задействуют все тяжелое оружие, которое могут. Но героизм и профессионализм наших защитников нивелирует все усилия оккупантов", - подписал видео он.

Видео дня

На видео виден страшный удар по одной из мариупольских построек, в результате которого во всех окнах видна яркая вспышка от взрыва. Из-под крыши здания валит густой дым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский призвал Запад помочь Украине тяжелым оружием и самолетами для деблокады Мариуполя. В городе, заблокированном российскими оккупантами с 1 марта, в бесчеловечных условиях живут более ста тысяч мирных жителей и защитники города, до сих пор стойко удерживающие оборону.

Счет убитых Россией мариупольцев идет на десятки тысяч.