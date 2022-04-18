Российский пропагандист в прямом эфире подтвердил, что авиация РФ бьет по жилым домам Мариуполя. Видео

Пропагандист росТВ Алексей Полторанин в прямом эфире признал, что российская авиация уничтожает жилые дома в Украине. События происходили в городе-герое Мариуполе, который пытаются взять под контроль оккупанты.

Свой сюжет корреспондент издания "Известия" снимал в режиме селфи. Кадры распространились в украинских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В кадре Полторанин стоит на фоне горящего многоквартирного дома без окон и балконов, который расположен за такими же уничтоженными частными домами и ранее зеленой зоной. Несмотря на весну, из-за постоянных обстрелов путинской армией деревья и кусты в городе размозженные и даже не распустились.

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Тем временем российский журналист, после звуков авиаударов, прямо говорит своим зрителям, что украинскую жилую многоэтажку бомбят самолеты вооруженных сил РФ.

"На наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает "работать" по тому району", – рассказал пропагандист.

В сети отметили, что журналиста за те кадры, которые он снял, засвидетельствовав военные преступления армии РФ в Украине, и всех оккупантов "ждет Гаага".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники города-героя Мариуполя не намерены выполнять ультиматум российских захватчиков и сдаваться в обмен на спасение своих жизней. Украинские военные заявили, что после зверств оккупантов ни о какой сдаче позиций не может быть и речи.