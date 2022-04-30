Защитники в зоне ООС отразили 9 атак оккупантов, уничтожив десятки вражеской техники
Вооруженные силы Украины продолжают давать достойный ответ российским оккупационным войскам. В зоне проведения Операции объединенных сил украинские защитники отразили 9 атак рашистов.
Наши военные уничтожили десятки вражеской техники. Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Значительные потери оккупантам удалось нанести благодаря умелым действиям и мастерству украинских военных.
В частности, они уничтожили одну артиллерийскую систему, 8 танков, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в частности, 2 топливозаправщика.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" над Донбассом.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отметили в ООС.
Отметим, что по состоянию на 30 апреля Россия в Украине потеряла 23 200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов. Также украинские воины ликвидировали уже 2445 бронированных боевых машин.
Защитники украинского неба в субботу, 30 апреля , дали российским оккупантам мощный отпор. В течение дня было поражено девять воздушных целей вражеской армии России.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В субботу, 30 апреля, российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины. Наши защитники дали отпор врагу, нанеся ему значительные потери.
В пятницу, 29 апреля, в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов – Су-25 "Грач". Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий срочной Национальной гвардии Украины.