Защитники в зоне ООС отразили 9 атак оккупантов, уничтожив десятки вражеской техники

Вооруженные силы Украины продолжают давать достойный ответ российским оккупационным войскам. В зоне проведения Операции объединенных сил украинские защитники отразили 9 атак рашистов.

Наши военные уничтожили десятки вражеской техники. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Значительные потери оккупантам удалось нанести благодаря умелым действиям и мастерству украинских военных.

В частности, они уничтожили одну артиллерийскую систему, 8 танков, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в частности, 2 топливозаправщика.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" над Донбассом.

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отметили в ООС.

Отметим, что по состоянию на 30 апреля Россия в Украине потеряла 23 200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов. Также украинские воины ликвидировали уже 2445 бронированных боевых машин.

Защитники украинского неба в субботу, 30 апреля , дали российским оккупантам мощный отпор. В течение дня было поражено девять воздушных целей вражеской армии России.

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