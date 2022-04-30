Враг шесть раз атаковал ВСУ на востоке и понес потери: уничтожены десятки оккупантов и самолет

В субботу, 30 апреля, российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины. Наши защитники дали отпор врагу, нанеся ему значительные потери.

В течение суток украинские воины во время боев ликвидировали 81 захватчика. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Кроме того, сегодня военные ВСУ сбили в небе над восточными рубежами один вражеский самолет и "приземлили" очередной беспилотник российских оккупантов.

Также были уничтожены три танка противника, шесть БМП, пять БТРов и один минометный расчет. В металлолом был превращен АТ-Т – тяжелый артиллерийский тягач армии страны-агрессора.

Видео дня

Напомним, что над Донбассом украинские воины сбили очередной беспилотник "Орлан-10" российских оккупантов. Сбитая "птичка" принадлежит российскому Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский эксперт по вопросам обороны и безопасности Эд Арнольд считает, что Россия не может начать запланированное наступление на востоке Украины в тех масштабах, в которых хотела бы. Особыми успехами в восточных украинских областях россияне похвастаться не могут.