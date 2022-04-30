На Запорожье нацгвардеец с помощью ПЗРК 'Игла' сбил российский Су-25 за 11 млн долларов

В пятницу, 29 апреля, в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов– Су-25 "Грач". Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий срочной Национальной гвардии Украины.

Военный был на боевом дежурстве, когда начался налет авиации противника. Об этом сообщили на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

Благодаря меткому выстрелу нацгвардеец нанес врагу безвозвратные потери. Российский пилот, находившийся в сбитом самолете, погиб.

"Метким выстрелом нацгвардеец отправил на концерт к Кобзону пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" – фермерам на металлолом", – сказано в сообщении.

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В Нацгвардии добавили, что благодаря своей решимости, профессионализму и взвешенным действиям во время боя военнослужащий сохранил много жизней. Он спас как военных, так и мирное население.

Отметим, что стоимость такого российского самолета, который одним выстрелом превратили в металлолом, составляет 11 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на востоке Украины наши воины во время боев ликвидировали 81 захватчика. ВСУ также сбили в небе над восточными рубежами один вражеский самолет и "приземлили" очередной беспилотник российских оккупантов.