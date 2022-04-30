Силы ПВО за сутки уничтожили два вражеских Су-25 и семь БПЛА: в ВСУ раскрыли детали

Защитники украинского неба в субботу, 30 апреля, дали российским оккупантам мощный отпор. В течение дня было поражено девять воздушных целей вражеской армии России.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ. В этот раз противовоздушной обороной были уничтожены два штурмовика Су-25 и семь беспилотников российских оккупантов.

"Приятно, что все более эффективно работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов. Су-25 оккупантов – сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, что по состоянию на 30 апреля Россия в Украине потеряла 23 200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов. Также украинские воины ликвидировали уже 2445 бронированных боевых машин. Общие боевые потери российской армии в Украине – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов – Су-25 "Грач". Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий Национальной гвардии Украины.