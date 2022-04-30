В Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Путина: обнародована свежая сводка по потерям РФ
Россия в Украине потеряла 23200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов.
Также украинские воины ликвидировали уже 2445 бронированных боевых машин. Об этом в утренней оперативной сводке 30 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Украинские воины продолжают уничтожать врага. К утру 30 апреля общие боевые потери российской армии в Украине составили:
личного состава – около 23 200 (+200) человек;
танков ‒ 1008 (+22);
боевых бронированных машин – 2445 (+27);
артиллерийских систем – 436(+1) ед;
РСЗО – 151 (+0);
средств ПВО – 77 (+4);
самолетов – 190(+1);
вертолетов – 155 (+0);
автомобильной техники – 1701 (+6);
кораблей/катеров – 8(+0);
цистерн из ГСМ – 76(+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
специальной техники – 32 (+1);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери уже традиционно для последних дней рашисты понесли за прошедшие сутки на Изюмском направлении.
Данные, подчеркнули в Генштабе, ориентировочные и сейчас уточняются. Провести оперативно более точные подсчеты невозможно из-за высокой интенсивности боев.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники юга Украины рассказали, что ликвидировали 16 оккупантов и вражескую бронетехнику.