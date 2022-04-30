В Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Путина: обнародована свежая сводка по потерям РФ

Россия в Украине потеряла 23200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов.

Также украинские воины ликвидировали уже 2445 бронированных боевых машин. Об этом в утренней оперативной сводке 30 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украинские воины продолжают уничтожать врага. К утру 30 апреля общие боевые потери российской армии в Украине составили:

личного состава – около 23 200 (+200) человек;

танков ‒ 1008 (+22);

боевых бронированных машин – 2445 (+27);

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артиллерийских систем – 436(+1) ед;

РСЗО – 151 (+0);

средств ПВО – 77 (+4);

самолетов – 190(+1);

вертолетов – 155 (+0);

автомобильной техники – 1701 (+6);

кораблей/катеров – 8(+0);

цистерн из ГСМ – 76(+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);

специальной техники – 32 (+1);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери уже традиционно для последних дней рашисты понесли за прошедшие сутки на Изюмском направлении.

Данные, подчеркнули в Генштабе, ориентировочные и сейчас уточняются. Провести оперативно более точные подсчеты невозможно из-за высокой интенсивности боев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники юга Украины рассказали, что ликвидировали 16 оккупантов и вражескую бронетехнику.