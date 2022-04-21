Защитники Мариуполя после заявления Шойгу о захвате города напомнили, что еще уничтожают технику врага

Украинские защитники, находящиеся в осажденном Мариуполе, продолжают наносить удары по оккупантам. Несмотря на тяжелую ситуацию, бойцам удалось уничтожить три вражеских танка, два БМП и БТР.

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов". Примечательно, это это заявление появилось после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном "захвате" Мариуполя.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", – сказано в сообщении.

Глава российского оборонного ведомства доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину о ходе войны против Украины. В частности, по словам Шойгу, Мариуполь "освободили" российские войска и наемники из так называемой "ДНР".

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Кремлевский диктатор в разговоре с министром назвал нецелесообразным штурм завода "Азовсталь" и сказал отменить его. Политик также приказал "заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе боле похожа не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ. Политик подчеркнул, что оккупанты уничтожили 95 процентов зданий и вывезли тысячи детей и женщин на свои территории.