'Там разрушено все, пропали тысячи людей': Зеленский рассказал о катастрофе в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. По словам политика, ситуация в городе больше похожа не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV. Он подчеркнул, что войска страны-агрессора уничтожили 95% зданий – школы, детские сады, жилые кварталы, заводы, набережную.

"Там заблокированы мирные жители – и дети, и люди пожилого возраста, и военные. Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ. Уничтожено все – 95-98% зданий. Если три-четыре процента чего-то живого там осталось, то это максимум. Ведутся бомбардировки с помощью самолетов, артиллерии и ракет. Они стреляют повсюду, поэтому большое количество людей боится даже выходить", – сказал Зеленский.

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Глава государства также рассказал, что часть людей, которым удалось эвакуироваться из осажденного города, вывезли в направлении оккупированных территорий. О судьбе многих мирных жителей ничего не известно.

"Тысячи людей, которые поехали в сторону РФ, пропали. Все дети и взрослые пропали. Они находятся сейчас в специальных лагерях на российской территории, а некоторые – просто исчезли. На сегодняшний день от 3,5 до 5 тыс. детей, которые отправились в ту сторону, пропали без вести. Это страшная трагедия", – сказал политик.

Зеленский добавил, что в настоящее время у украинской армии нет возможности деблокировать Мариуполь. "Мы не знаем, сколько часов или сколько дней они смогут там продержаться", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты почти месяц пытали студента местного государственного университета Гусейна Абдуллаева. Россияне избивали парня и применяли к нему ток.