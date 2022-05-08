Защитники Мариуполя, несмотря на численное преимущество оккупантов, устроили им 'сюрприз'. Видео

Защитники Мариуполя, рискуя собственными жизнями, продолжают демонстрировать впечатляющий героизм. Уже после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов они заминировали отдельные участки на заводе.

Отчаянная операция поразила даже врагов. О ее подробностях рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

"Для описания Героизма и Профессионализма наших Защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши Защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – рассказал Андрющенко.

Он также показал видео, на котором видно, как защитники Мариуполя провели эту отчаянную операцию.

Видео дня

По словам Андрющенко, это уже вторая история, поразившая даже врагов. Первым, по словам советника мэра города, стал прорыв, который совершили воины до начала первого режима прекращения огня.

"Это уже вторая история, которой даже поражены оккупанты. Первый раз, до наступления режима тишины в первую волну, наши Защитники выскочили на двух танках за ворота "Азовстали" и втянули к себе третий, до того застрявший снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать. Земной поклон нашим Защитникам Мариуполя. Мы все в неотплатном долгу перед ними", – отметил Андрющенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Мариуполя дали пресс-конференцию и рассказали о реальной ситуации на "Азовстали".

В частности, они заявили, что не сдадутся в плен и продолжат держать оборону, выполняя приказ командования.

Также защитники города рассказали, как командир 36-й бригады морпехов Баранюк попытался скрыться из блокадного Мариуполя и попал в плен.